Un gol atteso 410 giorni. Kalinic torna a segnare, poi fa addirittura doppietta

vedi letture

Un gol atteso oltre un anno. Nikola Kalinic torna a segnare in una partita ufficiale dopo 410 giorni: l'ultima rete realizzata in campionato dall'attaccante croato era datata 15 dicembre 2018, quando ancora vestiva la maglia dell'Atletico Madrid. Kalinic aveva timbrato anche in Copa del Rey, il 16 gennaio, poi un lungo digiuno, fino alla doppietta odierna, in soli 45'.