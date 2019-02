Un gol da Fenomeno: Muriel, il talento alla ricerca della continuità

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Che la serata di Rosario Abisso sia stata eufemisticamente difficile è un dato di fatto incontrovertibiile, ma non toglie nulla all'ennesima rimonta operata dalla Fiorentina. La formazione viola dimostra ancora una volta carattere e cuore e, come contro Sampdoria e SPAL, reagisce nel momento più difficile, portando a casa un punto prezioso per la classifica e il morale, in vista dell'impegno più importante della stagione, la semifinale d'andata di Coppa Italia che si disputerà mercoledì al Franchi contro l'Atalanta.

Un pareggio arrivato con un rigore inesistente ma fortemente voluto e per questo meritato. Ancora una volta, i trascinatori sono stati Federico Chiesa e Luis Muriel, sempre nel vivo della manovra e protagonisti in tutte le occasioni pericolose. L'ingresso in campo del colombiano (risparmiato per la Coppa), in particolare, ha rivitalizzato la Fiorentina e ha permesso al pubblico del Franchi di stropicciarsi gli occhi per la straordinaria parabola disegnata su punizione dall'ex attaccante del Siviglia. Un talento purissimo, cristallino ma troppo discontinuo. Sono cinque finora le reti realizzate in maglia viola: la speranza, per tutti, è che continui così e che possa finalmente dimostrare tutto il proprio immenso potenziale. A qualcuno ricorda ancora Ronaldo il Fenomeno, per le accelerazioni e le capacità balistiche. Luis da Santo Tomas non ha mai sofferto questo accostamento e spera di non fermarsi ancora una volta sul più bello.