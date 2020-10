Un gol di rapina: il video della prima rete di Morata contro la Dinamo Kiev

vedi letture

Un gol di rapina, da nove vero. Questo in basso il link del video che potete cliccare per vedere la rete del vantaggio di Alvaro Morata contro la Dinamo Kiev. Un tap-in arrivato dopo il tiro di Dejan Kulusevski, il più veloce di sempre in una ripresa Champions per la Juventus.