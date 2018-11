Un gol di troppo. Napoli, la rete di Ben può complicare i piani

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

Il gol subito che rischia di rovinare i piani al Napoli. La rete che ha permesso alla Stella Rossa di accorciare le distanze al San Paolo (fissando il punteggio sul definitivo 3-1) rischia di pesare tanto nella classifica finale del gruppo C. Gli azzurri hanno nove punti, il PSG otto e il Liverpool segue con sei punti. Per i reds< c'è solo una chance per qualificarsi: battere il Napoli, 1-0 oppure con due gol di scarto per essere - a prescindere dal risultato tra PSG e Stella Rossa - avanti gli uomini di Ancelotti.

Perché gli azzurri hanno segnato sette gol nel girone subendone quattro, mentre gli inglesi hanno realizzato otto reti subendone sette. Ai reds potrebbe bastare anche vincere per 1-0 contro il Napoli, restituendo così il punteggio incassato a inizio ottobre al San Paolo. In caso di successo col minimo scarto senza subire gol, la differenza reti sarebbe uguale negli scontri diretti con il Liverpool avanti per aver segnato più gol in generale. Agli azzurri, quindi, potrebbe bastare perdere con una rete di scarto a partire dal 2-1 in su. Altrimenti, con più gol di scarto sarebbe il Liverpool ad essere avanti al Napoli. A festeggiare ad Anfield, tra l'altro, potrebbero essere entrambe qualora la Stella Rossa dovesse battere il PSG. Eventualità difficile, ma la vittoria dei serbi al Marakana contro il Liverpool lascia aperta ogni possibilità. Il Napoli, dunque, potrà andare in Inghilterra giocando per due risultati su tre.