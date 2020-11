Un gol e niente festeggiamenti: la rabbia di Cristiano Ronaldo, insoddisfatto della Juve di ieri

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha raccontato la partita di un Cristiano Ronaldo che "ieri sera si è sentito solo". Autore del gol del pareggio contro il Ferencvaros, dopo la nona rete in sette partite ha avuto un'espressione feroce e niente celebrazioni. Si è messo in proprio per pareggiare e non ha voluto festeggiare la rete. Solo carica, per svegliare una Juventus leggera e che non vuole accettare. Poi, dopo l'ingresso di Alvaro Morata, è cambiata anche la sua espressione, sintomo che l'intesa con lo spagnolo è la cosa che ora funziona meglio.