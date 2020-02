Un gol e un assist (saltando oltre 2 metri). Ma Ibra mastica amaro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Lo hanno protetto e difeso al primo dolorino. Tutte le precauzioni possibili sono state prese con Zlatan Ibrahimovic, che infatti si è presentato al cospetto dell’Inter in tutto il suo statuario splendore. Inzia così La Gazzetta dello Sport l'analisi della prestazione di Ibra col Milan nel derby: lo svedese - si legge - non poteva fare più di così. Un assist saltando oltre i due metri e cinquanta (2,53), un gol che ha spaventato a morte l’Inter, un palo nel finale convulso, quando la squadra di Pioli aveva già subito la rimonta.

"Quando perdi un derby così è difficile, ma concentriamoci sulla gara di giovedì", ha detto l'attaccante nel post gara, ma - conclude La Gazzetta dello Sport - anche per un leader come Ibrahimovic sarà difficile rimettere in sesto la truppa che fra pochi giorni dovrà affrontare la Juventus in coppa Italia. La via dell’Europa passa anche dalla Coppa Italia, Ibrahimovic lo farà certamente notare ai compagni di cordata.