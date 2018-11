Un gol in duecento minuti. Lautaro, l'imperativo è ritrovare l'estate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un gol, nell'unica partita giocata per intero. Due sole gare, giocate dall'inizio. Centonovantanome minuti totali, la rete nel 2-0 al Cagliari, un bilancio che recita così: ko col Sassuolo, pari col Torino ma con un solo minuto giocato. Vittorie contro Cagliari e Spal, sconfitta contro il Barcellona. Così l'Inter con Lautaro Martinez in campo, col Toro che però potrebbe ritrovare una nuova occasione dall'inizio dopo quella di San Siro coi sardi di oltre un mese fa. D'estate il Torito aveva destato grandi impressioni: le amichevoli americane come apice, una costanza impressionante per tante sfide, poi all'impatto con campionato si è come bloccato. Arrivato a 14 milioni di euro più 7 di bonus dal Racing de Avellaneda, di lui Luciano Spalletti ieri ha detto. "Lautaro è nei miei pensieri, ha caratteristiche di livello e in queste gare può darci una mano importante con i tanti impegni. Che non vuole dire far respirare l'altro quando lo si chiama in causa, ma averlo scelto in quanto titolare". Il che significa caricarlo, non bollarlo come uomo d'alternativa quando c'è da far rifiatare Mauro Icardi. In soldoni questo è, ma il tecnico di Certaldo fa bene a non ufficializzare troppe gerarchie. Carriera e presente raccontano il contrario, in fondo Martinez è anche come caratteristiche giocatore diverso da Icardi e per questo "possono anche giocare insieme", come ha ammesso in passato a più riprese lo stesso Spalletti. Oggi, con tutta probabilità, è la sua ora. Quella del Torito. Ma non chiamatelo seconda scelta.