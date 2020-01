© foto di www.imagephotoagency.it

È successo davvero di tutto nel primo tempo di Napoli-Lazio, prima gara dei quarti di finale di Coppa Italia. Vantaggio partenopeo dopo appena due minuti con Insigne, che ha battuto Strakosha dopo aver saltato Luiz Felipe. All'11' rigore fallito da Ciro Immobile: penalty assegnato da Massa per un fallo di Hysaj su Caicedo, con il difensore che ha rimediato la prima ammonizione, ma il centravanti biancoceleste è scivolato al momento del tiro calciandosi il pallone con il destro sul sinistro. Palla alta e risultato rimasto dunque invatiato. Poi due espulsioni nel giro di sei minuti. Secondo giallo per Hysaj per un fallo sullo stesso Immobile partito in contropiede mentre al 26' rosso anche per Leiva che dopo essere stato ammonito per un fallo molto dubbio su Zielinski ha mandato a quel paese Massa costringendolo a mandarlo sotto la doccia. Da quel momento fino alla fine del primo tempo nessuna occasione rilevante, con le due squadre che si sono studiate essendo rimaste in 10 contro 10.