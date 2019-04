© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non certo una scelta tecnica, perché con dodici gol in ventotto partite giocate, una media di uno ogni duecento minuti in Serie A, Andrea Petagna è il cardine dell'attacco della SPAL. Leonardo Semplici, però, lo aveva già anticipato: "ha speso molto col Frosinone, ma con il mio staff abbiamo deciso di farlo giocare anche con la Lazio. Col Cagliari dovrò valutare, ha sempre giocato spendendo tanto in fase sia offensiva che difensiva". Per adesso il giocatore più costoso della storia della SPAL, nonché al suo record di reti in massima serie, è rimasto fuori solo per due gare: nel ko per 1-0 col Napoli di fine dicembre e nella gara in casa terminata 0-0 contro il Torino. In Coppa Italia pure, ha saltato una gara, al quarto turno dove gli estensi sono usciti contro la Sampdoria dopo aver perso 2-1 a Marassi. Mai vittoriosa, un solo gol in tre partite. Poco, senza Petagna, il titolarissimo di Semplici. Ma anche lui, nella stagione di grazia, deve rifiatare almeno dal 1'.