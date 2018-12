Un cucchiaio risolleva l'Inter: 1-0 all'Udinese, decide Icardi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Vittoria di misura, sofferta ma meritata per l'Inter, che batte per 1-0 l'Udinese nel primo anticipo della sedicesima giornata di campionato. Un successo firmato Mauro Icardi, bravo a trasformare con il cucchiaio un penalty concesso con l'aiuto del VAR per un fallo di mano di Fofana.

PERISIC IN PANCHINA, 3-5-2 PER NICOLA - Luciano Spalletti concede un po' di riposo a Ivan Perisic, che va in panchina e lascia spazio a Keita. A centrocampo c'è Joao Mario con Borja Valero e Brozovic, capitan Icardi guida l'attacco. L'Udinese risponde con un 3-5-2 molto abbottonato, con Stryger Larsen nei 3 di difesa e De Paul e Pussetto davanti.

C'È SOLO L'INTER MA L'UDINESE REGGE - Quello che ne esce fuori è un copione già scritto. L'Inter attacca per quasi tutto il primo tempo, ma lo fa raramente con velocità e precisione. I friulani pensano solo a difendersi, provando a guadagnare qualche metro di tanto in tanto grazie alla tecnica di un De Paul particolarmente motivato. Il protagonista all'intervallo è Musso, autore di due parate decisive, su Stryger Larsen (che devia un cross di Asamoah) e Keita. Icardi si muove tanto e lavora per la squadra, ma Troost-Ekong non gli concede centimetri in area di rigore.

QUATTRO TIRI IN 3 MINUTI - Zero conclusioni nel primo tempo per l'Udinese, non succedeva dal 2008. Ma i bianconeri rientrano in campo più motivati e sfruttano i varchi lasciati da un'Inter poco compatta. Mandragora ha tra i piedi la palla-gol più ghiotta del match al 51', ma spara alto a due passi da Handanovic. Poi ci provano anche De Paul (due volte) e ter Avest.

ICARDI CROCE E CUCCHIAIO - Spalletti corre subito ai ripari e inserisce Lautaro Martinez al posto di Borja Valero, per mettere ulteriore pressione agli avversari. L'Inter comincia a premere sull'acceleratore: Keita va via per l'ennesima volta a ter Avest e crossa al centro, dove Icardi colpisce indisturbato di testa ma si divora incredibilmente l'1-0. I nerazzurri si giocano il tutto per tutto con l'ingresso in campo di Perisic e dopo pochi minuti conquistano un rigore con l'aiuto del VAR, che vede un tocco di mano di Fofana sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra. Icardi si riscatta dell'errore precedente battendo il connazionale Musso con un morbido cucchiaio.

REAZIONE MANCATA E POCHE SOLUZIONI - Nicola decide di non cambiare modulo e non effettuare cambi subito. Il primo è a cinque minuti dalla fine, con Machis che sostituisce Fofana. Pussetto ha la palla buona per pareggiare ma non trova il controllo giusto al limite dell'area piccola. Icardi prima segna in fuorigioco, poi non sfrutta un'uscita a vuoto di Musso. Poco male, perché i tre punti arrivano lo stesso.