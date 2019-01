Un fantasma per 45': Pastore bocciato e sostituito all'intervallo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quarantacinque minuti senza lasciare traccia. Il 2019 doveva essere l'anno del riscatto per Javier Pastore, che si conferma corpo estraneo alla Roma di Eusebio Di Francesco. L'ex mister del Sassuolo, evidentemente non soddisfatto della prestazione del Flaco, ha deciso di sostituirlo con Edin Dzeko all'intervallo. Il trequartista argentino, schierato dal 1' nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, non è riuscito a sfruttare l'occasione concessagli dal suo allenatore. Pochissimi spunti, intesa con i compagni di reparto pressoché nulla. L'avventura in maglia giallorossa potrebbe già essere al capolinea, sebbene alla chiusura della finestra di mercato manchi ormai poco: 12 presenze e 3 reti per un giocatore costato poco meno di 25 milioni, ma mai capace di incidere con la sua indubbia classe. Il rischio, ora, è quello di diventare una semplice comparsa fino alla fine della stagione.