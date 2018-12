Un Millennial da 10 milioni totali: Inter, chi è il turco Ozan Kabak

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ozan Kabak e l'Inter, un matrimonio che potrebbe consumarsi nelle prossime settimane. I nerazzurri, dopo mesi di studio e buone reccensioni degli scout, hanno deciso di affondare il colpo e pagare la clausola da 7,5 milioni del difensore del Galatasaray per un'operazione da 10 complessiva.

Nato e cresciuto nelle giovanili del club di Istanbul, l'esordio del classe 2000 in prima squadra è avvenuto al termine della scorsa stagione nella gara di Super Lig contro il Malatyaspor. Quindi un'estate passata ad allenarsi con i grandi, quella da poco trascorsa, e l'esplosione definitiva in questa stagione. Dopo un avvio caratterizzato dalla spola fra campo e panchina, il difensore centrale ha scalato le gerarchie e non è più uscito dal campo. E oggi sono già 16 le presenze stagionali, per un totale di 1354 minuti, spalmate fra campionato (12) e Champions League (4).

A livello di caratteristiche Kabak si è fatto notare per una grande fisicità e capacità nel leggere le situazioni, qualità che a quanto pare hanno colpito il cuore degli uomini mercato nerazzurri.