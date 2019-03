Un punticino che serve a poco. Ma il Toro può ancora sognare l'Europa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Fiorentina-Torino 1-1 (7' Simeone, 34' Baselli)

Un pareggio scorbutico per il Torino di Walter Mazzarri, quello maturato questo pomeriggio contro la Fiorentina. Allo stadio Franchi i granata arrivavano con il preciso obiettivo di reagire dopo l'inatteso ko col Bologna per mantenere vivo il sogno europeo, proposito rispettato solo a metà. Una gara, quella di Firenze, caratterizzata dal caldo estivo che ha visto il Toro reagire bene all'iniziale svantaggio di Simeone, salvo poi non riuscire a dare la zampata decisiva nella ripresa. Una vittoria avrebbe proiettato il Torino a quota 47, al pari della Roma sesta (in attesa della Lazio), mentre il pareggio lascia gli uomini di Mazzarri al nono posto due punti dietro l'ultima casella europea. Un risultato dal sapore agrodolce insomma: perché se è vero che un pareggio a Firenze non è mai da buttare, è altrettanto evidente come il punticino portato a casa non abbia dato la svolta alla corsa europea della squadra. Che comunque, a differenza degli avversari, avranno ancora qualcosa per cui combattere in queste ultime 9 giornate.