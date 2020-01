Un Ibra molto più cattivo. Che può essere stella polare di questo Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stella polare nel senso di punto fermo, ideale, in grado di guidare il Milan verso un futuro più luminoso. Che possa tracciare e indicare la strada, proprio come in passato avveniva con i marinai che solcavano gli oceani. Zlatan Ibrahimovic è atterrato sul pianeta Milan e durante la conferenza stampa di presentazione ha raccontato segreti e sfaccettature del nuovo Ibra.

"Arriva un Ibra molto più cattivo, ora ho capito quanto è difficile far crescere i bimbi... Scherzi a parte, sarò lo stesso di sempre. Lavorare e soffrire, non tutti sanno farlo. A me piace e per questo lavoro sempre duro, mi aspetto tanto dai miei compagni, a volte anche di più di quanto possono effettivamente dare". Un pensiero a metà fra il serio e l'ironico, che però racconta molto di ciò che lo svedese potrà dare al Milan al di là dei gol. Perché in squadra un giocatore titolato come lui non esiste. E forse neanche uno con la sua personalità, sportiva e non. Nei piani rossoneri il 38enne Ibrahimovic potrà restare al Milan non più di un anno e mezzo. Un periodo temporale breve per il calcio, in cui difficilmente il Milan potrà tornare a vincere. Ma che può senz'altro bastare per far capire ai compagni cosa fare e come farlo. In allenamento e in partita, a livello di mentalità più che di gol e assist.