Un Ilicic galactico guida la macchina da gol dell'Atalanta

Dodici gol nelle ultime 10 gare di campionato giocate, quarta tripletta in serie A dall'inizio del 2018. Numeri mostruosi per Josip Ilicic, la vera arma in più dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Lo sloveno ha sempre fatto vedere grandi cose in carriera, ma con la maglia della Dea sta vivendo una seconda giovinezza. Ilicic, sotto la guida di Gasperini, ha trovato quella continuità che negli anni passati, a Palermo e Firenze, gli è sempre mancata. Questa continuità, unità ad un talento straordinario, ha fatto la fortuna dell'Atalanta.

Questa Dea però non è solo Ilicic, questa squadra è una vera e propria macchina da gol. Sono 57 i gol messi a segno dalla truppa di Gasp in questo avvio di stagione. In campionato i nerazzurri avevano già segnato 7 reti (lo scorso 27 ottobre contro l'Udinese). Poi due 5-0 di fila, contro Milan e Parma. Una vittoria sfumata a San Siro con l'Inter, prima di due passi falsi: ko in Coppa Italia con la Fiorentina e sconfitta casalinga con la SPAL. Con le 7 reti segnate questa sera la squadra di Gasperini ha valuto lanciare un messaggio chiaro a chi già parlava di crisi. Per la Champions l'Atalanta c'è e lo ha gridato a gran voce. La Roma è avvisata.