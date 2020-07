Un'impresa sfiorata e svanita all'ultimo. Ora la salvezza per la SPAL è un'impresa

vedi letture

Un pari che alla vigilia della partita poteva sembrare un buon brodino ma che, per come si stava mettendo è una vera beffa per la SPAL. Contro il Milan gli uomini di Gigi Di Biagio si sono ritrovati avanti di due reti dopo mezz'ora di gioco, sfruttando le disattenzioni difensive degli avversari come in occasione della rete di Valoti e trovando il jolly con una splendida conclusione da fuori di Floccari, che dimostra come la classe non abbia età. L'espulsione di D'Alessandro nel finale del primo tempo rende il vantaggio da gestire più complicato, con il Milan che sale in cattedra nella difesa e letteralmente domina. Di Biagio fa le barricate e trova ottime risposte dall'assetto difensivo dei biancazzurri, supportati anche da un centrocampo dove giganteggia Dabo. Finché il burkinabé è in campo, non a caso, non si passa. Le due reti subite arrivano nel finale di gara con beffa atroce di un'autorete assolutamente evitabile di Vicari, giocatore che era stato protagonista di una prova perfetta. Un punto che muove di poco la classifica, con una salvezza a dir poco complicata.