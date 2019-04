Un infortunio, un rosso e un'occasione. Al 45' Lazio-Chievo 0-0

Pomeriggio difficile per i biancocelesti fino ad ora: dentro Parolo e Luiz Felipe.

© foto di Federico Gaetano

Termina con una grande occasione per la Lazio, capitata a Parolo, il primo tempo della sfida in corso all'Olimpico tra la squadra di Simone Inzaghi e il già retrocesso ChievoVerona di Mimmo Di Carlo. I biancocelesti non riescono a superare i gialloblù anzi si complicano notevolmente la gara con il rosso di Milinkovic-Savic. Ora i biancocelesti sono attesi da una ripresa molto difficile e da vivere comunque all'assalto.

RADU KO - La gara per la Lazio inizia con un tiro da fuori area di Immobile e un infortunio che costringe Inzaghi a "bruciare" un cambio: Stefan Radu è infatti costretto a lasciare il campo già dopo i primi 17 minuti di gioco per via di un infortunio alla caviglia sinistra, dentro Luiz Felipe. Il Chievo, pur in formazione ampiamente sperimentale e con la retrocessione matematica dallo scorso weekend, non molla un centimetro e mette anche in apprensione Strakosha con un tiro di Meggiorini dalla media distanza.

FOLLIA MILINKOVIC-SAVIC - La Lazio rimane in dieci a undici minuti dalla fine del primo tempo: dopo un reiterato fallo di Stepinski, il serbo scalcia il polacco sul corpo a pochi metri dall'arbitro Chiffi. Inevitabile il cartellino rosso diretto sventolato dal fischietto patavino. Una sciocchezza incomprensibile che evidentemente tradisce il nervosismo di una squadra chiamata a fare risultato senza se e senza ma dopo lo stop del Milan a Parma. Inzaghi modifica ancora l'assetto inserendo Parolo in luogo di Patric.