Un infortunio, una sola vera occasione, poche emozioni: Inter e Napoli sullo 0-0 al 45esimo

Non un bel primo tempo. Tanto agonismo, poche occasioni e un infortunio - quello di Dries Mertens dopo una manciata di minuti - che ha costretto Gattuso già orfano di Osimhen a cambiare le carte in tavola inserendo Petagna al 16esimo. E' finito 0-0 il primo tempo di Inter-Napoli, big match della 12esima giornata di Serie A.

Più attente a non subire piuttosto che ad attaccare, le due squadre hanno concesso pochissimo e di fatto nella prima frazione s'è vista una sola vera occasione, quella capitata al 17esimo sui piedi di Lautaro: ottimo il movimento in area dell'argentino che ha anticipato il diretto marcatore sul suggerimento di Barella ma per un soffio non ha trovato lo specchio della porta.

Il Napoli ha controllato il pallone senza però riuscire a dare velocità alla manovra. La squadra di Gattuso ha chiuso la frazione con il 60% di possesso palla, ma non ha mai creato grosse occasioni. Solo un tiro di Zielinski, che però non ha centrato lo specchio della porta. Gagliardini al 38esimo ha poi risposto con un colpo di testa telefonato: troppo poco per scuotere alle fondamenta il match. Tutto rimandato alla ripresa: Inter-Napoli 0-0 al 45esimo.

