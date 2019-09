© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Apparentemente non è preoccupato, ma la falsa partenza della sua Sampdoria porterà Eusebio Di Francesco quantomeno a riflettere su cosa non sia andato nelle prime due giornate. Due sconfitte, sette gol subiti e una squadra che sembra andare in difficoltà ogni qualvolta venga attaccata. La situazione non è proprio rosea, per fortuna c'è la sosta, che sarà utile per schiarire le idee.

Cercasi rinforzi e stabilità societaria - Il mercato non ha portato i rinforzi sperati e il caos a livello societario non aiuta a progettare la stagione nel migliore dei modi. Lo ha sottolineato lo stesso Di Francesco nel post partita del Mapei Stadium: "Sono preoccupato dal fatto che siamo una squadra senza molto equilibrio. Quello che mi preme, però, è che venga fatta chiarezza societaria, così da poter lavorare in un certo modo e prendere una certa direzione". Arriverà Rigoni, per dare una freccia in più al 4-3-3 che il tecnico non sembra voler abbandonare. Forse servirebbe anche un rinforzo in difesa, il reparto apparso più in difficoltà in questo primissime uscite ufficiali. I tifosi si augurano di vedere progressi alla ripresa del campionato.