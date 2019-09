Un inno al calcio... e alla sfortuna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"È stata una partita straordinaria, i tifosi sono stati deliziati. Un grande spettacolo, un inno al calcio". Così, Paulo Fonseca ha commentato la sfida tra Lazio e Roma: un match a tratti esaltante, soprattutto nel primo tempo, ben interpretato da due squadre che hanno cercato di prevalere in tutti i modi e hanno dovuto inchinarsi solo alla sfortuna. I protagonisti assoluti della sfida, infatti, sono stati i legni delle due porte, che si sono sostituiti a Strakosha e Pau Lopez, salvando per due volte il portiere biancoceleste e quattro quello giallorosso.

L'altra faccia della medaglia - Se il tecnico portoghese può sorridere ed essere tutto sommato soddisfatto per la prestazione dei suoi, lo stesso non si può dire per Simone Inzaghi. La sua Lazio ha giocato meglio degli avversari, per larghi tratti del match, facendo valere gli automatismi già collaudati e una maggiore coesione tra i reparti. I quattro legni gridano vendetta, ma c'è consapevolezza di essere sulla strada giusta e di poter essere protagonisti nel corso della stagione. "C'è amarezza ma dobbiamo andare avanti in questo percorso di crescita". Maturità e convinzione, per puntare alla Champions.