Un'Inter immatura stecca ancora: i nerazzurri non segnano più

Aumentano i rimpianti in casa Inter alla luce del pareggio in casa dell’Atalanta, il sesto stagionale per la formazione di Luciano Spalletti (nessuno ha fatto altrettanto). Ma i record negativi non finiscono qui. Sono tre gare in cui la formazione nerazzurra non riesce a vincere, tre gare di fila in cui Icardi e compagni non sono nemmeno riusciti a trovare la via del gol. La squadra meneghina si ritrova senza benzina proprio nel momento decisivo della stagione ed è troppo facile ridurre le problematiche nerazzurre al solo digiuno del suo capitano Icardi.

Contro l’Atalanta la prestazione dell’Inter non è stata certamente memorabile, sebbene comunque occasioni da rete ce ne siano state, mentre forse contro Milan e Torino la squadra avrebbe meritato qualcosa in più. Fatto sta che nelle ultime tre gare sono arrivati appena due punti, uno score che potrebbe pesare non poco nella rincorsa alla Champions League. Soprattutto adesso che Roma e Lazio si sfideranno nel derby. Quella contro l’Atalanta era una partita da vincere assolutamente, ma l’Inter si conferma ancora una volta immatura. Le prossime due sfide contro Cagliari e Chievo saranno da vincere senza se né ma.