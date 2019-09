Un'Italia a 2 facce, ma la strada è in discesa: 1-1 in Armenia al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima la paura, poi il sospiro di sollievo. È un'Italia a due facce quella vista allo stadio Vazgen Sargsyan di Yerevan: l'Armenia era addirittura riuscita a passare in vantaggio dopo 10' con Karapetyan, poi Belotti ha raddrizzato la situazione, trovando il gol del pari poco prima della mezzora.

Inizio molle, poi la reazione - Della personalità e del gioco ammirati nelle ultime uscite ufficiali non c'è traccia nella prima parte di frazione. L'Italia approccia male il match, per merito soprattutto di un avversario aggressivo e determinato, ben disposto in campo. Gli azzurri perdono troppi palloni e si fanno sorprendere più volte in ripartenza: una sanguinosa palla persa da Barella permette a Barseghyan di involarsi da solo verso la trequarti e di servire Karapetyan, il cui diagonale è preciso e non lascia scampo a Donnarumma. Gli azzurri accusano il colpo e faticano un po' a reagire; Emerson sembra il più ispirato e prova a suonare la carica, con l'aiuto soprattutto di Bernardeschi e Belotti. Airapetyan compie un miracolo sullo juventino, ma non può nulla sul piattone ravvicinato del granata, che fa 1-1 al 28'. L'ex Fiorentina è sfortunato e scheggia l'incrocio poco dopo; l'Armenia sembra alle corde e nel finale resta in 10 per il rosso (doppio giallo) comminato a Karapetyan, reo di aver allargato il braccio nel tentativo di contrastare Bonucci. Proprio allo scadere clamorosa occasione fallita da Belotti, che incespica sul pallone con la porta spalancata su assist di Chiesa. Nella ripresa servirà un'altra Italia, la strada è in discesa.