© foto di J.M.Colomo

Primo tempo denso di emozioni al Camp Nou. Il Barcellona è in vantaggio per 1-0 sul Liverpool, grazie alla rete segnata da Luis Suarez al 26': l'attaccante uruguaiano ha sfruttato un assist di Jordi Alba e ha segnato il suo primo gol in questa edizione della Champions League. Meglio il Barcellona in generale, con un Messi molto ispirato soprattutto nella prima parte e una difesa sempre attenta. L'unica occasione concessa ai Reds, però, poteva costare cara ai catalani: Mané, tutto solo davanti a ter Stegen, si è divorato il gol del pari cercando un improbabile pallonetto.