Un lampo nel buio: Tomiyasu riapre contro l'Atalanta, è 1-2 Bologna a un quarto d'ora

Azione concertata sul fronte destro dell'attacco del Bologna. Tomiyasu chiede e ottiene il triangolo con Orsolini, bravo a servirlo in profondità. Gosens non riesce a recuperare la posizione e il giapponese, con Gollini in uscita, tocca sotto e firma l'1-2 per i rossoblù contro l'Atalanta.