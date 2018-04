Un mal di testa poco doloroso. Zidane si nasconde dietro la pretattica

Ad avercene, di mal di testa come quelli di Zinedine Zidane. Nel mondo del calcio, s’intende. “Sono tutti a disposizione eccezion fatta per Nacho”, ha ammesso ieri in conferenza stampa il tecnico del Real Madrid. Che ha poi aggiunto: “Devo ancora pensare, mi farò venire il mal di testa per decidere chi schierare dal primo minuto”. E dire che la scelta è sì complicata, ma pure semplice da un certo punto di vista. O almeno non così rischiosa. Perché il dubbio principe del tecnico francese riguarda il modulo e solo conseguentemente gli interpreti. O forse il contrario… A precisa domanda su quale modulo preferisse, Zizou ha fatto spallucce e utilizzato la retorica. Vanno bene tutti, quel che conta è l’attitudine dei giocatori, la sintesi zinediniana. Insomma nessuna indicazione per Allegri fra Bale e Isco in conferenza (il tecnico livornese, da parte sua, immagina la presenza del gallese, ndr). Ma neppure nei 15 minuti di seduta aperti alla stampa, periodo buono per un torello, una doccia rischiata per colpa di alcuni irrigatori con poco tempismo e tanti sorrisi. Anche in Spagna sono molto incerti, ma l’idea che va per la maggiore è quella legata ad un 4-3-1-2 con Isco a supporto di Ronaldo e Benzema. L’alternativa? Il 4-4-2 che ha ‘protetto’ i Blancos nel periodo nero della stagione (con Lucas Vazquez, calciatore che ha giocato più partite di tutta la rosa da quando c’è Zidane, ndr), ma volendo esagerare pure il 4-3-3 (o suoi derivati) con la BBC. Insomma un ventaglio di alternative davvero ampio, ma comunque la si guardi Zidane è destinato a ‘cadere in piedi’. Col mal di testa magari, ma pure sempre in piedi.