Un Matador come piano B. Ma per l'Inter Cavani non sarebbe un ripiego

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con la trattativa Romelu Lukaku arenata e sempre più difficile da portare in porto, l'Inter ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di nuovi profili buoni per l'attacco di Antonio Conte. E il nome balzato in cima ai desideri, specialmente quelli dei tifosi, è quello di Edinson Cavani. Ovvero il miglior marcatore della storia del PSG.

Un'idea che può diventare trattativa - L'eventuale approfondimento della questione, dopo i primi sondaggi con l'entourage del Matador, potrebbe avvenire solo una volta certificato l'addio alla pista Lukaku. A quel punto gli uomini mercato nerazzurri inizierebbero a valutare la fattibilità dell'operazione Cavani, non senza ostacoli sulla strada che porta da Parigi a Milano. Il primo è economico: Cavani ha ancora un anno di contratto col PSG a 12 milioni di euro netti a stagione. Cifra che l'Inter potrebbe spalmare su una durata più lunga, magari un triennale, a cifre vicine a quelle proposte a Lukaku (fra gli 8 ed i 9 milioni a stagione). Oltre all'ostacolo ingaggio c'è poi quello del cartellino, visto che il PSG non ascolterebbe proposte inferiori ai 40 milioni cash. E il motivo è presto detto: l'uruguayano è il centravanti titolare dei parigini nonostante la scadenza ravvicinata del contratto. E in caso di cessione Leonardo dovrebbe muoversi per trovare un degno sostituto.

I numeri del Matador - Arrivato in Italia al Palermo (che beffò sul tempo la Fiorentina) con l'etichetta di promessa, Cavani è diventato grande al Napoli: nei tre anni azzurri l'uruguayano ha collezionato 138 presenze e 104 gol. Poco meno di una rete a partita. Quindi il passaggio al PSG previo pagamento della clausola da 64 milioni di euro. E come detto, nei fin qui 5 anni all'ombra della Torre Eiffel, il Matador si è imposto come miglior marcatore della storia del club: in totale il suo score racconta di 279 presenze complessive e 193 reti. Volendo fare una somma complessiva, dal suo arrivo in Europa dopo gli inizi al Danubio, Edinson Cavani ha collezionato 534 presenze e la bellezza di 334 gol. Numeri da top assoluto insomma, che di certo farebbero felice Antonio Conte.