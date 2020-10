Un mercato faraonico e un inizio a singhiozzo. L'immagine di Lampard conta

Otto punti in classifica, ottavo posto a meno cinque dall'Everton capolista, un mercato faraonico che non sta sbloccando una situazione frenata negli anni passati. Il Chelsea di Frankie Lampard è partito per cercare di vincere tutto, anche con innesti di altissimo livello: Thiago Silva, Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell e Hakim Ziyech. Per ora i Blues si sono mostrati senza equilibrio, capaci di rimontare il 3-0 subito dal West Bromwich Albion in meno di un tempo ma anche di subire un comeback, come visto contro il Southampton, con un pari all'ultimo minuto.

QUANTO SI GIOCA LAMPARD? La domanda sorge spontanea perché dopo un anno con discreti risultati, con il rischio grosso di uscire dalle prime quattro alla fine della stagione - l'escluso invece è stato il Leicester, contro ogni previsione - Abramovich ha deciso di investire più di tutti, con assegni a parecchi zeri. La verità è che il credito, pur essendo molto interessante, non è quasi mai illimitato, nemmeno per chi ha fatto la storia del club da calciatore. Lampard non ha problemi con la panchina per via della credibilità accumulata, ma può esserci un cortocircuito: l'immagine spesso conta più della sostanza, ma non è per sempre.