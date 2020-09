Un mercato in quarantena, aspettando offerte. Cosa ha fatto il Napoli questa settimana

Non molto, a conti fatti. Da ieri, le vicende che hanno interessato il Napoli si sono inevitabilmente concentrate sulla notizia della positività al coronavirus di Aurelio De Laurentiis. Per quanto riguarda il mercato, calma piatta o quasi.

Aspettando offerte. Le cessioni, che non arrivano, tengono in scacco il mercato degli azzurri. I contatti con la Roma al momento sono freddi e Milik resta un caso aperto. Così Kalidou Koulibaly, per il quale il Manchester City non ha affondato il colpo. E dal PSG non è ancora arrivata l'offerta che il Napoli si aspetta per Fabian Ruiz. Così, diventa difficile anche lavorare in entrata: Sokratis è dietro l'angolo, Denayer si propone per la difesa. A oggi, il piede non è sull'acceleratore. Tante richieste per Ounas, Younes e Luperto. Ma i grandi casi restano altri.

Le gerarchie dell'attacco e l'obiettivo a centrocampo. In attesa che qualcosa si sblocchi, Gattuso mette in ordine i suoi attaccanti. E si tiene stretto Petagna, che conterrà a Osimhen e Mertens il ruolo di prima punta, con caratteristiche diverse da entrambi. A centrocampo, il pallino di Giuntoli rimane Jordan Veretout: l'asse mai davvero sbocciato con la Roma (dalle dicussioni sarebbe inoltre uscito Under) lo rendono complicato. Il Cagliari ha fatto capire di non considerare cedibile Nahitan Nandez, se non per offerte irrinunciabili. Quelle che i campani, senza grandi entrate, difficilmente potranno mettere sul piatto.