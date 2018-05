Un mese al Mondiale, Belgio: maturità e panchina. Mina vagante

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tredici partecipazioni per il Belgio, solo una volta arrivato fino alle semifinali con il quarto posto del 1986, sconfitto in semifinale da un super Maradona, con due perle una più bella dell'altra. Higuain ha bissato la vittoria nell'ultima coppa del mondo, con l'1-0 che ha escluso il Belgio ai quarti di finale. Potrebbe essere differente quest'anno, perché ha più esperienza rispetto al 2014, con i migliori che incominciano ad avere un'età matura.

Inserito nel gruppo G con Panama, Inghilterra e Tunisia, il Belgio dovrebbe avere vita facile, essendo una delle potenze europee più attrezzate in ogni reparto. L'unico problema può essere la difesa, sempre lenta, ma - a parte in Bosnia - Courtois ha dormito sonni tranquilli in praticamente tutte le partite giocate.

L'ALLENATORE - Roberto Martinez - Il punto di snodo della carriera di Martinez è il Wigan, dopo aver riportato lo Swansea in Championship: tre stagioni buone, culminate con altrettante salvezze, salvo poi retrocedere (non solo per colpe proprie) all'ultima. I Latics però vincono la FA Cup contro il Manchester City di Roberto Mancini, assicurandosi la presenza in Europa. Con l'Everton cresce ancora, arrivando anche alle soglie della qualificazione in Champions League, mentre nel 2016 arriva la chiamata del Belgio, al posto di Wilmots. Finora 10 vittorie, 4 pareggi e 1 sola sconfitta.

LA STELLA - Eden Hazard - Genio del Chelsea, bravissimo a illuminarsi in contesti oliati. Per questo, con il Belgio che assomiglia davvero a una sorta di piccola Jugoslavia. Tanti calciatori, tutti sostituibili, con una panchina lunga un kilometro. Da Mertens a Nainggolan, passando per Hazard (fratello) o Chadli, Origi, Tielemans e Defour. Insomma, ancora più che quattro anni fa, il Belgio è un pericolo molto grosso.

IL PERCORSO -

Cipro-Belgio 0-3

Belgio-Bosnia 4-0

Gibilterra-Belgio 0-6

Belgio-Estonia 8-1

Belgio-Grecia 1-1

Estonia-Belgio 0-2

Belgio-Gibilterra 9-0

Grecia-Belgio 1-2

Bosnia-Belgio 3-4

Belgio-Cipro 4-0

POSIZIONE - 7.

OBIETTIVO - Semifinale.

AVVERSARI - Inghilterra, Tunisia e Panama.

FORMAZIONE (3-4-2-1) Courtois; Vertonghen, Alderweireld, Kompany; Meunier, Witsel, Fellaini, Carrasco; Hazard, De Bruyne; Lukaku.