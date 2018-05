Un mese al Mondiale, Brasile: favoriti. Neymar per l'Olimpo

© foto di J.M.Colomo

Ventunesimo gettone di presenza per il Brasile alla fase finale del Mondiale, è l'unica nazione ad avere giocato tutte le edizioni sin da Uruguay 1930. Cinque medaglie d'oro su 7 finali, ha raccolto anche due terzi posti. Brucia ancora il Mineirazo, l'1-7 contro la Germania in casa.

Inserito nel gruppo E con Svizzera, Serbia e Costa Rica, il Brasile sembra adeguatamente attrezzato per creare una mattanza. Nessuno è al suo livello, probabilmente nemmeno nelle big, anche se molto dipenderà dalla forma fisica del suo figlio prediletto, Neymar, ora fermo fino a maggio.

L'ALLENATORE - Tite - Il nomignolo è per sintetizzare Adenor Leonardo Bacchi, famiglia di origine mantovana, lui ex centrocampista vicecampione del Brasile nel 1986. Da allenatore lunga gavetta dal Caixas al Cruzeiro, per poi passare una prima volta al Corinthians a inizio secolo. Ci ritorna, vincendo il Brasileirao nel 2011, prima di venir esonerato nel 2013. Situazione uguale nel 2015, con un altro campionato verdeoro vinto, portando a casa anche una Libertadores e una Recopa. Dal 2016 è il sostituto di Dunga sulla panchina più ambita del Brasile, quella della Seleçao, con cui sta inanellando una serie di record.

LA STELLA - Neymar jr - A diciott'anni era il nuovo Pelé, ora è chiamato a confermare che la nomea sia quella giusta. Nell'agosto del 2010 c'è stata la sua prima convocazione, dopo il Mondiale in Sudafrica finito anzitempo per l'espulsione di Felipe Melo nella sfida contro l'Olanda. Neymar ha vinto praticamente tutto tranne, incredibile, Copa America e Mondiale. Il Brasile è ovviamente il candidato numero uno a stravincere, perché dopo una crisi di talento è arrivata una nuova generazione di campioni, con Gabriel Jesus che sembra l'erede di Romario.

IL PERCORSO -

Cile-Brasile 2-0

Brasile-Venezuela 3-1

Argentina-Brasile 1-1

Brasile-Perù 3-0

Brasile-Uruguay 2-2

Paraguay-Brasile 2-2

Ecuador-Brasile 0-3

Brasile-Colombia 2-1

Brasile-Bolivia 5-0

Venezuela-Brasile 0-2

Brasile-Argentina 3-0

Perù-Brasile 0-2

Uruguay-Brasile 1-4

Brasile-Paraguay 3-0

Brasile-Ecuador 2-0

Colombia-Brasile 1-1

Bolivia-Brasile 0-0

Brasile-Cile 3-0

POSIZIONE - 1.

OBIETTIVO - Vittoria.

AVVERSARI - Svizzera, Costa Rica, Serbia.

FORMAZIONE (4-1-4-1) Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Marcelo; Casemiro; Coutinho, Douglas Costa, Paulinho, Neymar; Gabriel Jesus.