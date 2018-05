Un mese al Mondiale, Colombia: un 4-2-4 per sognare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sesta partecipazione al Mondiale per i Cafeteros, forse lontani dai livelli del 1994 dove la Colombia era data come una delle favorite per la vittoria finale, ma pur sempre molto promettente con almeno quattro giocatori offensivi molto molto interessanti. Girone di qualificazione passato in surplace, senza batticuore.

Inserito nel gruppo G con Senegal, Polonia e Giappone, la Colombia dovrebbe entrare tra le due qualificate agli ottavi, incrociando una fra Belgio e Inghilterra. Sarebbe una partita subito molto bella ed emozionante, sia in un caso che nell'altro. Negli ultimi mesi la Colombia non ha perso contro Spagna, Brasile e Francia. Qualcosa vorrà dire.

L'ALLENATORE - José Pekerman - Ha allenato l'Argentina nel mondiale 2006, senza però riuscire a raggiungere la semifinale, battuto dalla Germania ai quarti con rissa finale. Ha vinto tutto con le nazionali giovanili dell'Argentina under20, più volte. È diventato tecnico della Colombia nel 2012, giocando un bel calcio e destando un'ottima impressione pure nella rassegna iridata in Brasile.

LA STELLA - James Rodriguez - Nel 2014 è esploso, con il Real Madrid che ha deciso di portarlo in Merengue per farlo diventare uno dei Galactico. Molta concorrenza, ma anche un'operazione meravigliosa di marketing con il numero 10. James forse non ha reso per quanto pagato, ma il Real non ci ha perso nemmeno un centesimo, anzi, ci ha guadagnato e molto. Con Cuadrado, Bacca e Falcao forma un quadrilatero da sogno, uno dei più forti del mondo.

IL PERCORSO -

Colombia-Perù 2-0

Uruguay-Colombia 3-0

Cile-Colombia 1-1

Colombia-Argentina 0-1

Bolivia-Colombia 2-3

Colombia-Ecuador 3-1

Colombia-Venezuela 2-0

Brasile-Colombia 2-1

Paraguay-Colombia 0-1

Colombia-Uruguay 2-2

Colombia-Cile 0-0

Argentina-Colombia 3-0

Colombia-Bolivia 1-0

Ecuador-Colombia 0-2

Venezuela-Colombia 0-0

Colombia-Brasile 1-1

Colombia-Paraguay 1-2

Perù-Colombia 1-1

POSIZIONE - 10.

OBIETTIVO - Quarti di finale

AVVERSARI - Polonia, Senegal e Giappone.

FORMAZIONE (4-4-2) Ospina; Arias, Zapata, Mina, Fabra; Cuadrado, Sanchez, Aguilar, Rodriguez; Falcao, Bacca.