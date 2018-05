Un mese al Mondiale, Danimarca: tutti ai piedi di Eriksen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quinta partecipazione per la Danimarca a un Mondiale, con risultati apparentemente omogenei fra loro. Una volta eliminazione al gruppo, le altre tre agli ottavi di finale. Storia relativamente recente quella della nazionale scandinava, Cenerentola nel 1986 ma poi grande protagonista più agli europei, in particolare quelli del 1992, con la vittoria finale nonostante la mancata qualificazione a causa della guerra dell'ex Jugoslavia.

Inserita nel gruppo C con Francia, Australia e Perù, è sulla carta la favorita a passare il turno. È però una nazionale molto solida e che si basa soprattutto sul talento di Chistian Eriksen che, con il suo show all'Aviva Stadium di Dublino, ha permesso di passare il turno dopo un'andata finita 0-0. Classica squadra scandinava, molto solida e difficile da battere, ma che ha qualche limite nella costruzione.

L'ALLENATORE - Age Hareide - Ha preso le redini della nazionale dopo l'addio di Morten Olsen, decano del calcio danese con 15 anni alla guida della nazionale. Norvegese, ha costruito gran parte della sua carriera in Scandinavia, passando per i tre campionati più importanti (saltando, di fatto, quello finlandese. Ha vinto tre campionati in tre nazioni differenti. Ha allenato anche la Norvegia.

LA STELLA - Christian Eriksen - Il classico numero 10, è l'erede dei grandi fantasisti di marca scandinava. Bravo con i piedi, veloce, atleticamente prestante, sa sfruttare alla perfezione i calci di punizione. Ha un notevole senso del gol e, per questo, è inseguito da tutti i top club del mondo.

IL PERCORSO -

Danimarca-Armenia 1-0

Polonia-Danimarca 3-2

Danimarca-Montenegro 0-1

Danimarca-Kazakhistan 4-1

Romania-Danimarca 0-0

Kazakistan-Danimarca 1-3

Danimarca-Polonia 4-0

Armenia-Danimarca 1-4

Montenegro-Danimarca 0-1

Danimarca-Romania 1-1

Danimarca-Irlanda 0-0

Irlanda-Danimarca 1-5

POSIZIONE - 15.

OBIETTIVO - Passaggio del turno.

AVVERSARI - Germania, Svezia, Corea del Sud.

FORMAZIONE (4-2-3-1) Schmeichel; Christensen, Kjaer, Bjelland, Larsen; Delaney, Kvist; Poulsen, Eriksen, Sisto; Bendtner.