Un mese al Mondiale, Giappone: ciao Halilhodzic dentro Nishino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sesta presenza al Mondiale per il Giappone, mai qualificato prima di Francia 1998 e sempre presente dopo. Ottavo di finale come miglior risultato, in Brasile nel 2014 non è riuscito a raggiungere la vittoria. Non troppo bene nel girone di qualificazione, con sconfitte contro Emirati Arabi e Arabia Saudita, mentre grandi vittorie con la Siria, finita a un passo dalla qualificazione contro l'Australia.

È inserito nel girone più equilibrato, ma anche il più complicato. Non ci sono grosse gerarchie, anche se Polonia, Senegal e Colombia sulla carta sono tutte migliori. Nelle ultime partite c'è stato un certo ricambio generazionale per capire se qualcuno è da nazionale, ma la sconfitta con l'Ucraina sembrerebbe dire di no.

L'ALLENATORE - Akira Nishino - Ha preso il posto di Halilhodzic, tecnico che aveva portato il Giappone ai Mondiali. Non è bastato, perché dopo le sfide contro Mali e Ucraina la federcalcio giapponese ha ascoltato i calciatori che volevano la testa del tecnico. Nishino ha allenato per ben 10 anni i Gamba Osaka, ma dal 2015 era senza un contratto.

LA STELLA - Keisuke Honda - Conosciuto alle nostre latitudini per gli anni al Milan, è capace di calciare molto bene le punizioni, dando fantasia al reparto. Ora gioca in Messico, in un campionato meno competitivo, nel Pachuca, dove ha già siglato 7 gol in 24 presenze in campionato. È il miglior cannoniere del Giappone ai Mondiali con tre reti.

IL PERCORSO -

Giappone-Singapore 0-0

Giappone-Cambogia 3-0

Aghanistan-Giappone 0-6

Siria-Giappone 0-3

Singapore-Giappone 0-3

Cambogia-Giappone 0-2

Giappone-Afghanistan 5-0

Giappone-Siria 5-0

Giappone-UAE 1-2

Thailandia-Giappone 0-2

Giappone-Iraq 2-1

Australia-Giappone 1-1

Giappone-Arabia Saudita 2-1

UAE-Giappone 0-2

Giappone-Thailandia 4-0

Iraq-Giappone 1-1

Giappone-Australia 2-0

Arabia Saudita-Giappone 1-0

POSIZIONE - 23.

OBIETTIVO - Combattere per il passaggio del turno.

AVVERSARI - Polonia, Senegal e Colombia

FORMAZIONE (4-3-3) Kawashima; Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Hasebe, Yamaguchi, Shibasaki; Honda, Okazaki, Haraguchi.