Un mese al Mondiale, Inghilterra: Harry Kane o uragano hooligan?

Quindicesima partecipazione per l'Inghilterra, che sconta il fatto di non avere mai giocato prima del 1950 perché convinti di essere troppo superiori poiché inventori del calcio. Un solo Mondiale vinto, quello del 1966, con il gol fantasma di Hurst. Da Italia 1990 non arriva alle semifinali, quest'anno potrebbe essere quello buono.

Inserito nel gruppo G con Belgio, Panama e Tunisia, la formazione dei Tre Leoni non dovrebbe avere grossi problemi a passare il turno, forse anche da favorita nonostante il Belgio abbia molte alternative. Incrocia il girone con Senegal, Colombia, Giappone e Polonia: l'idea è che fino ai quarti la strada sia in discesa.

L'ALLENATORE - Gareth Southgate - Per anni non ha allenato, nel passaggio dal Middlesbrough alla nazionale inglese under 21. È stato prima coach interinale dell'Inghilterra, prima dell'avvento di Allardyce, salvo poi tornare in sella dopo lo scandalo dell'ex allenatore del Crystal Palace, in un video dove spiegava come aggirare le regole della Football Association. È stato co-conduttore delle trasmissioni dei Mondiali 2006 e poteva avere un ruolo da dirigente all'interno della nazionale inglese, salvo poi decidere per il campo.

LA STELLA - Harry Kane - Un vero e proprio uragano, come da nome, che si abbatte sugli avversari. Grande forza fisica, tiro straordinario, Kane ha la capacità di segnare in qualsiasi modo, sia di testa che di piede. È l'erede naturale di Shearer. La nazionale però potrebbe soffrire la condizione ambientale, perché in Russia hanno già deciso - e ampiamente previsto - una sorta di guerriglia urbana con gli hooligans.

IL PERCORSO -

Slovacchia-Inghilterra 0-1

Inghilterra-Malta 2-0

Slovenia-Inghilterra 0-0

Inghilterra-Scozia 3-0

Inghilterra-Lituania 2-0

Scozia-Inghilterra 2-2

Malta-Inghilterra 0-4

Inghilterra-Slovacchia 2-1

Inghilterra-Slovenia 1-0

Lituania-Inghilterra 0-1

POSIZIONE - 6.

OBIETTIVO - Semifinale.

AVVERSARI - Belgio, Tunisia e Panama.

FORMAZIONE (3-5-2) Pickford; Stones, Jones, Maguire; Walker, Dier, Henderson, Alli, Lingard; Kane, Sterling.