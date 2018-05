Un mese al Mondiale, Iran: nazionale anti Israele. Con attacco atomico

Quinta apparizione per l'Iran, seconda consecutiva dopo quella del 2014. In Brasile era andato a un passo dal conquistare uno storico punto contro l'Argentina, prima della solita magia di Messi, rimanendo a quota uno dopo lo 0-0 con la Nigeria.

Inserito nel gruppo B, ha davanti formazioni decisamente più forti. La Spagna e il Portogallo sembrano irraggiungibili, il Marocco non mai preso gol nelle qualificazioni e si candida come possibile sorpresa del torneo. Vero è che l'Iran ha delle ottime potenzialità con Azmoun e Ansarifard.

Incredibile la vicenda accaduta a Shojaei, capitano 33enne, e Safi, criticati in Iran per avere giocato con il Panionios contro il Maccabi tel Aviv. Inizialmente sono stati bannati dalla nazionale, come punizione, salvo poi vedere cancellata la privazione dopo l'investigazione della FIFA. Questo perché l'Iran non riconosce Israele e proibisce agli atleti di giocarci contro.

L'ALLENATORE - Carlos Queiroz - Portoghese, ex Real Madrid e Manchester United (da assistente), nonché commissario tecnico dei lusitani fino al 2010, ha un'esperienza epocale per l'Iran. È da sette anni sulla panchina asiatica, trovando nel 4-2-3-1 e nel 4-3-3 il proprio credo. L'Iran è una squadra molto equilibrata, non ha mai perso nelle 18 partite di qualificazione europee.

LA STELLA - Alireza Jahanbakhsh - Venticinque anni da compiere in agosto, gioca nell'AZ Alkmaar da laterale. Ha compiuto quel passo in avanti che gli permetterà, la prossima stagione, di finire in uno dei migliori campionati europei, probabilmente in Premier League. Tredici gol in campionato e dodici assist nella terza forza dell'Eredivisie. Non è l'unico, perché pure Azmoun e Ansarifard sono in forma, per un attacco quasi atomico.

IL PERCORSO -

Turkmenistan-Iran 1-1

Iran-Guam 6-0

India-Iran 0-3

Oman-Iran 1-1

Iran-Turkmenistan 3-1

Guam-Iran 0-6

Iran-India 4-0

Iran-Oman 2-0

Iran-Qatar 2-0

Cina-Iran 0-0

Uzbekistan-Iran 0-1

Iran-Corea del Sud 1-0

Siria-Iran 0-0

Qatar-Iran 0-1

Iran-Cina 1-0

Iran-Uzbekistan 2-0

Corea del Sud-Iran 0-0

Iran-Siria 2-2

POSIZIONE - 29.

OBIETTIVO - Non rimanere a quota 0.

AVVERSARI - Marocco, Spagna, Portogallo.

FORMAZIONE (4-2-3-1) Beiranvand; Rezaeian, Pouraliganji, Ezatolahi, Mohammadi; Safi, Karimi; Jahanbakhsh, Dejagah, Azmoun; Ansarifard.