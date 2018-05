Un mese al Mondiale, Islanda: la leggenda del dentista sull'oceano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima partecipazione per l'Islanda, vera e propria novità della rassegna mondiale. Il geyser sound sarà quindi importanto anche in Russia, dopo la splendida figura in Francia. Una curiosità: un famoso disegnatore islandese aveva dato vita a una serie di t-shirt con un supporter islandese a braccia in alto e l'onomatopea "hù". Peccato sia un marchio registrato e non possa essere commercializzato. Peccato soprattutto per l'iniziativa benefica - i soldi sarebbero andati per combattere il cancro - ma tutto è registrato fino al 2026.

L'Islanda è inserita nel gruppo D con Croazia, Argentina e Nigeria, probabilmente il più difficile del lotto, almeno sulla carta.

L'ALLENATORE - Heimir Hallgrimsson - Per chi si ricorda la storia del Mondiale 1966, l'Italia venne eliminata dal tristemente noto Pak Doo-Ik, le cui gesta divennero quasi tradizionali e di vulgata, tanto da rappresentare il simbolo del dilettantismo, con il suo essere dentista. Il nordcoreano, però, non lo era assolutamente. Hallgrimsson invece lo è, o meglio lo è stato fino al 2016, quando è diventato allenatore della nazionale islandese: era vice dal 2011, cinque anni dopo è diventato tecnico unico.

LA STELLA - Gylfi Sigurdsson - Il miglior prodotto del calcio islandese è certamente il trequartista dell'Everton, pagato in estate circa 40 milioni di sterline per rinforzare l'attacco dei Toffees. Peccato, però, che stia rischiando fortemente il posto a causa di un infortunio che lo manterrà fuori 8 settimane. A maggio rientrerà: potrebbe essere un'arma in più, perché riposato. Dall'altra è possibile che ci siano contraccolpi e che per riacquistare una forma fisica ottimale ci voglia più del previsto.

IL PERCORSO -

Ucraina-Islanda 1-1

Islanda-Finlandia 3-2

Islanda-Turchia 2-0

Croazia-Islanda 2-0

Islanda-Croazia 1-0

Finlandia-Islanda 1-0

Islanda-Ucraina 2-0

Turchia-Islanda 0-3

Islanda-Kosovo 2-0

POSIZIONE - 25.

OBIETTIVO - Conquistare i primi punti nella storia

AVVERSARI - Argentina, Croazia e Nigeria.

FORMAZIONE (4-4-1-1) Halldorsson; Saevarsson, Sugurdsson, Arnason, Magnusson; Gudmunsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason; Sigurdsson; Finnbogason.