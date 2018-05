Un mese al Mondiale, Marocco: Benatia super in difesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quinta presenza per il Marocco che manca dal 1998, quando stupì il mondo con l'eleganza El Hadji e ka velocità di Bassir e Hadda. Quattro punti, perdendo solo contro il Brasile di Ronaldo, Rivaldo e Bebeto, facendo divertire il mondo con un calcio molto rapido e tutt'altro che speculativo. Il movimento in Marocco è rinato, con tantissime alternative soprattutto a centrocampo. In difesa zero gol subiti nel girone qualificatorio.

Inseriti nel gruppo della morte, con Portogallo e Spagna, probabilmente proverà a fare lo sgambetto a una delle due. L'Iran è comunque un avversario da non sottovalutare. Il Marocco ha vinto 2-1 contro la Serbia nella penultima sfida, dominando il gioco e trovando in Ziyech il migliore in campo. Il rischio che possa serbare tiri mancini c'è, eccome.

L'ALLENATORE - Herve Renard - Ha vinto la Coppa d'Africa con Zambia e Costa d'Avorio, ma in generale è uno dei tecnici più conosciuti nel continente africano. Ha allenato anche l'Angola, oltre a ritornare per un periodo in Francia fra Sochaux e Lille.

LA STELLA - Mehdi Benatia - Il difensore della Juventus non ha grande necessità di presentarsi. Forte fisicamente, bravissimo nell'anticipo, intelligente nel rubare palla e ripartire. Guida una difesa che non ha preso gol in tutte le gare qualificatorie e che può contare, tra gli altri, di Hakimi - giovane ragazzo del Real Madrid - e Dirar, oltre a una mediana che fa molto filtro ed evita gli straordinari a Benatia. Certo, contro le migliori d'Europa ci sarà da lavorare, e molto, per limitare i danni.

IL PERCORSO -

Marocco-Guinea Equatoriale 2-0

Guinea Equatoriale-Marocco 1-0

Gabon-Marocco 0-0

Marocco-Costa D'Avorio 0-0

Marocco-Mali 6-0

Mali-Marocco 0-0

Marocco-Gabon 3-0

Costa d'Avorio-Marocco 0-2

POSIZIONE - 19.

OBIETTIVO - Approfittare dei passi falsi di Portogallo e Spagna.

AVVERSARI - Iran, Portogallo e Spagna.

FORMAZIONE (4-3-3) - Munir; Dirar, Saiss, Benatia, Mendyl; Boussoufa, El Ahmadi, Belhanda; Amrabat, Boutaib, Ziyech.