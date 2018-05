Un mese al Mondiale, Polonia: Lewandowski più di Boniek e Lato

© foto di Imago/Image Sport

Ottava partecipazione per la Polonia, quasi sempre in grado di dare grattacapi quando approdata alla fase finale del Mondiale. Due terzi posto, nel 1974 e nel 1982, i biancorossi possono guardare con ottimismo alla rassegna iridata in Russia, anche se il clima potrebbe non essere dei migliori, considerata la rivalità fra le due nazioni. Mancano dagli schermi da Germania 2006, i polacchi vogliono stupire anche grazie alla propria stella, Lewandowski. L'infortunio di Milik ha però tolto molto alla nazionale.

L'ALLENATORE - Adam Nawalka - Ha allenato solo in Polonia, peraltro solo squadre di media grandezza, ma con la nazionale sta compiendo un lavoro egregio. Sfortunato all'Europeo, avendo fermato sì il Portogallo ma venendo sconfitto ai rigori, il suo modulo è il 4-4-2 che, spesso, si adatta a una sola punta con un trequartista.

LA STELLA - Robert Lewandowski - Non ha certo bisogno di presentazioni, essendo il super cannoniere del Bayern Monaco, uno dei migliori presenti sulla piazza. Già 32 gol in stagione - in 37 presenze - ha segnato anche ieri contro la Bielorussia. Verrà innescato da Zielinski, per un attacco potenzialmente difficile da arrestare. Da poco è diventato il miglior marcatore della Polonia in ambito internazionale, a 30 anni vuole regalarsi un mondiale da protagonista, sulle orme dei Lato e dei Boniek.

IL PERCORSO -

Kazakistan-Polonia 2-2

Polonia-Danimarca 3-2

Polonia-Armenia 2-1

Romania-Polonia 0-3

Montenegro-Polonia 1-2

Polonia-Romania 3-1

Danimarca-Polonia 4-0

Polonia-Kazakistan 3-0

Armenia-Polonia 1-6

Polonia-Montenegro 4-2

POSIZIONE - 12.

OBIETTIVO - Quarti di finale

AVVERSARI - Colombia, Senegal e Giappone.

FORMAZIONE (4-4-1-1) Fabianski; Piszczek, Glik, Pazdan, Rybus; Blaszczykowsky, Linetty, Krychowiak, Grosicki; Zielinski; Lewandowski.