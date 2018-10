Un mese senza Dzeko: la Roma si affida al suo bomber distruggiPlzen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intorno a lui ruotano, ma Edin Dzeko rimane fisso: fatta eccezione per la sfida col Frosinone, il bosniaco non si è mai mosso dal centro dell'attacco della Roma, perché Di Francesco sa quanto è decisivo il suo centravanti per il gioco dei giallorossi, specie nelle gare che contano. Nella scorsa Champions si è divertito a dare spettacolo nelle gare più complicate, oggi la Roma ha bisogno di lui in un momento delicato, sebbene l'avversario non sia di primissimo livello. Tuttavia, col Viktoria Plzen Dzeko ha un rapporto privilegiato, testimoniato dai numeri: sei gol in sette partite giocate, col primo dispiacere dato addirittura dodici anni fa, quando vestiva la maglia del Teplice, ai tempi della sua esperienza in Repubblica Ceca. Con la Roma, poi altri quattro incroci e ben cinque gol, con la memorabile tripletta del 24 novembre 2016, proprio all'Olimpico. Ma è stato quello di Torino il teatro del suo primo e unico gol stagionale fino ad ora: era il 19 agosto e da lì in poi nei tabellini non si può scritto il nome di Edin Dzeko. Un digiuno che il bosniaco ha tutte le intenzioni di interrompere, stasera, a parte dalle 21.00.