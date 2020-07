Un messaggio ai tifosi? SPAL, Di Biagio: "Parlare poco e pedalare di più sul campo"

vedi letture

Quale messaggio dare ai tifosi per spiegare una situazione tanto complicata? La SPAL vede la Serie B sempre più vicina ed il tecnico Gigi Di Biagio ha così risposto in merito ad una domanda circa il messaggio da far passare ai tifosi: "l messaggio lo dobbiamo dare ai tifosi sul campo. Mi sono stancato di dire a parole qualcosa di positivo ai nostri tifosi, che poi alla fine non si vede in campo. Noi dobbiamo parlare poco e pedalare di più, cosa che non sta avvenendo nelle ultime gare e tutto diventa maledettamente difficile Mi dispiace davvero perché in questo periodo ho percepito un grandissimo rapporto con società, tifosi, città, ambiente e staff. Mi dispiacerebbe non proseguire questa esperienza, che è sia bellissima e brutta allo stesso tempo. La mia speranza è fare bene in queste ultime sei gare perché voglio fare parte della ricostruzione della SPAL. Quando mi prendo a cuore una situazione, la voglio portare alla fine. Qui ci sono tutti i presupposti per poter fare bene e con la testa sono qui pronto a lottare per queste sei partite".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Gigi Di Biagio prima della sfida con l'Inter