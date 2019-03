Un Mihajlovic per Sinisa: "Spero che lo diventi Lyanco, serve carattere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un Mihajlovic per Mihajlovic. Gioco di parole a parte, il tecnico del Bologna in conferenza stampa ha parlato di quale giocatore tra i rossoblù possa assumere un ruolo da leader: "Spero che lo diventi Lyanco. Non c’entra nulla l’età, serve il carattere e l’ho preso anche per questo e pretendo che lui comandi la difesa. I due centrali sono fondamentali anche per questo. Il Cagliari ha due risultati su tre? C’è chi dice che giocando tranquilli hai la mente libera e chi invece pensa che il divario di punti mentalmente ti crei una situazione di adagio. Il risultato domani dipende da noi, sappiamo che ci giochiamo tanto. Dovremo solo essere concentrati sulle nostre cose. Se si gioca sereni, tranquilli e con fiducia i risultati arrivano. La partita sarà tosta ma la possiamo portare a casa se la interpretiamo allo giusto modo”.