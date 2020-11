Un Milan cinico è avanti 2-0 sulla Fiorentina al 45': Kessié sbaglia anche un rigore

Il Milan conclude il primo tempo sul 2-0 contro una Fiorentina che gioca bene ma sbaglia troppo in fase difensiva. Anche senza Ibrahimovic, gli uomini di Pioli, guidati in campo da Bonera, riescono a controllare la partita, sbagliando anche l'occasione di chiudere la pratica in anticipo con un rigore sbagliato da Kessié al 40'.

I rossoneri passano in vantaggio con Romagnoli su angolo dopo la sponda di testa sul secondo palo da parte di Kessié e il colpo ravvicinato del capitano rossonero che esulta anche in modo polemico viste le critiche dell'ultimo periodo. Prima del 2-0 dei padroni di casa, è Vlahovic ad andare vicino al pari con un bel tiro di mancino che si stampa sull'incrocio dei pali difesi da Donnarumma. Il raddoppio arriva grazie a un calcio di rigore provocato dal fallo di Pezzella su Saelemaekers, trasformato poi dallo stesso Kessiè. E' sempre il centrocampista milanista però, che al 40' fallisce il secondo penalty fischiato da Abisso per una trattenuta di Caceres su Theo Hernandez.