Un Milan impaurito cerca la svolta a Torino, e torna al vecchio assetto

“Abbiamo cambiato atteggiamento perchè è subentrata un po' di paura. Ci siamo fermati sul momento più bello, dobbiamo ricominciare a fare le cose con entusiasmo e liberare la testa". Ecco i motivi, secondo il tecnico Gennaro Gattuso, del cambio d’atteggiamento dei rossoneri nelle ultime tre partite. Tatticamente l’allenatore ha provato a modificare assetto, ma i risultati non sono stati positivi, allora ha deciso di tornare al vecchio modulo. Contro la Juventus presenterà il 4-3-3 che ha dato maggiori garanzie nel corso della stagione, pur avendo qualche elemento fuori a causa di infortunio, come Donnarumma, Conti e soprattutto il brasiliano Lucas Paquetà.

Ma cosa serve a questo Milan per tornare a correre e non perdere tutto ciò che di buono ha costruito fino a oggi? “Serve un episodio per tornare vivi. Se riuscissimo a fare un risultato positivo e a fare una bella prestazione ci può essere la svolta", ha detto il tecnico. E la partita contro la Juventus arriva proprio nel momento giusto, perché è un match che può dare la spinta fino al termine della stagione se dovesse andare bene. Ma le statistiche dicono che questo Milan non abbia mai vinto in casa della Juve negli ultimi otto anni, l’ultimo successo proprio nel 2011. “Non sono nervoso, ma arrabbiato, perchè ci siamo fermati sul più bello. Ho il dovere di crederci. Ho grandissima voglia di portare il Milan al quarto posto e di giocarci la Champions League", ha spiegato il tecnico, che poi ha elogiato la corazzata guidata da Massimiliano Allegri: “Giochiamo con una squadra che ha già vinto il campionato e che ha perso una sola partita due settimane fa. Ci sono tutte le componenti per fare bene. Affrontiamo una squadra fortissima”.

I rossoneri dovrebbero schierare stasera Reina, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu, Suso, Piatek e Borini. Mentre Biglia e Cutrone, insieme a Castillejo, potrebbero essere i cambi in corso d’opera durante la partita contro la Juve.