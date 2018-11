Un Milan incerottato a caccia di punti. E Gattuso chiarisce su Montolivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan incerottato oggi si giocherà a Udine la possibilità di inseguire la terza vittoria di fila in campionato e difendere il quarto posto in classifica. Il problema più grosso per Rino Gattuso è sicuramente quello degli infortunati. L’infermeria è piuttosto piena e per la trasferta friulana non ci saranno ben 5 titolari: Calhanoglu, Calabria, Caldara, Biglia e Bonaventura. Motivo per cui il tecnico rossonero proverà nuovamente a schierare il 442 che aveva dato buone indicazioni contro la Samp e nel secondo tempo con il Genoa. L’esperimento più interessante riguarda la coppia Kessie-Bakayoko contemporaneamente in campo in mediana, con Suso e Laxalt sugli esterni. In difesa potrebbe riposare Musacchio, mentre Zapata dovrebbe essere il compagno di reparto di Romagnoli. La coppia offensiva sarà ancora una volta Higuain e Cutrone. Buone notizie per il rientro di Andrea Conti tra i convocati, dopo aver giocato con la squadra Primavera: “E' fuori da 14/15 mesi, ieri è stato molto intelligente, non si è inventato nulla, è andato molto cauto – ha detto Gattuso -. Allenarsi e giocare sono cose diverse, l'obiettivo è di dargli continuità di 4/5 partite, farlo arrivare a 90 minuti, dopo vedremo. Il fatto che vada a giocare con la Primavera è molto importante, deve levarsi le paure ma ci sta”.

L’allenatore milanista ha parlato anche della prima convocazione stagione di Riccardo Montolivo, che coincide con la contemporanea assenza di tre centrocampisti titolari: “La cosa che mi dà più fastidio sono le chiacchiere da bar, Montolivo non è mai stato fuori rosa, si è sempre allenato con la squadra, poi faccio delle scelte”, ha spiegato il tecnico. “La società sa quello che penso, se oggi è stato convocato è perché ci sono tanti infortunati, se c'è spazio va convocato. Se si fa trovare pronto non chiudo la porta a nessuno, con lui non ho avuto nessun problema, faccio solo delle scelte".