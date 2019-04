Un minuto di Mauri costa quasi come quello di CR7. Ranocchia il triplo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un minuto di José Mauri costa quasi quello di Cristiano Ronaldo, un minuto di Andrea Ranocchia quasi il triplo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che ha fatto i conti in tasca ai giocatori meno utilizzati (e più pagati) delle squadre di Serie A. Con uno stipendio da 31 milioni di euro e 2239 minuti giocati, il portoghese è costato sin qui circa 14.000 euro alla Vecchia Signora. José Mauri, coi suoi 1,4 milioni annui e 143 minuti in campo, è invece costato al Milan quasi 9.800 euro al minuto. Tralasciando Montolivo e Bertolacci (zero minuti giocati, non si può dividere per 0), Mauri non è il giocatore più costoso da questo punto di vista della A. Palma d'oro a Gianluca Lapadula del Genoa (1,5 milioni all'anno, 31 minuti giocati, 48.400 al minuto), secondo posto per Ranocchia (2,4 milioni, 61 minuti giocati, 39.300 euro al minuto). Al terzo posto ecco Emmanuel Badu (0,55 milioni, 63 minuti giocati, 8.730 euro al minuto). Pesano infortuni, scelte tattiche e quant'altro, restano i numeri.