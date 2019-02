© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sampdoria-Cagliari 1-0 (66' Quagliarella)

Il portiere di Compiobbi sta diventando grande. Anche nella sconfitta odierna contro la Sampdoria a Marassi Alessio Cragno è risultato essere il migliore in campo dell’undici del Cagliari (e non solo). Una prova normale fino all’ora di gioco, divenuta straordinaria al 62esimo quando l’Uomo Cragno ha tolto dalla linea di porta un tocco ravvicinato, ben più che a botta sicura, di Fabio Quagliarella. Un gesto tecnico bellissimo da vedere, decisivo ai fini del risultato (fino a quel momento almeno) e di una difficoltà assoluta visti gli spazi in cui è avvenuto. Una parata da raccontare che ha impreziosito una gara solida, attenta, simile alle tante che il classe ’94 ha offerto in questa stagione. Quella, evidentemente, della sua definitiva consacrazione in un periodo in cui anche il ct Mancini, in vista dei prossimi impegni futuri della Nazionale, dovrà valutare il suo nome.