Un muro contro muro che non fa bene alla nuova Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ripartire da un nuovo allenatore. Un tecnico vincente, che vuole riportare l'Inter alla vittoria. Ripartire però anche dai vecchi problemi, da quelli che non sono stati risolti e che Antonio Conte sarà chiamato a risolvere.

L'Inter che vuole voltare pagina, che vuole fare un ulteriore salto di qualità, ha l'obbligo di fare chiarezza. E' una necessità perché l'accumulo di situazioni spinose nella passata stagione ha portato a momenti di totale incertezza.

Il caso principe, e anche quello più rumoroso, riguarda Mauro Icardi. Perché con l'ex capitano da quando gli è stata tolta la fascia non s'è mai fatta chiarezza fino in fondo. E' stato reintegrato perché l'esclusione dai titolari non poteva durare fino a fine stagione, ma un vero e proprio punto alla vicenda non è mai stato messo, con tutte le conseguenze che questo atteggiamento ha provocato.

La vicenda è tutt'altro che risolta. Anche adesso si ascoltano due versioni totalmente differenti: da un lato la società, che vuole venderlo (ma nemmeno svenderlo) a tutti i costi, che spiffera di un calciatore fuori dai piani di Conte e che aspetta solo i soldi derivanti dalla sua cessione per dare l'assalto a un altro centravanti (magari Lukaku).

Dall'altro Icardi, che manda messaggi tramite Wanda Nara e fa capire che non è il momento giusto per andare via: perché all'Inter sta bene, perché è reduce dalla sua peggiore stagione nerazzurra e quindi - in questo momento - è molto difficile strappare il contratto della vita. E perché la prossima estate sarà a un anno dalla scadenza dell'attuale contratto con l'Inter, con tutte le conseguenze (positive per lui, negative per l'Inter) che questo comporta.

Due versioni lontane anni luce e una situazione in cui non sembra esserci una mediazione ma che necessità di un punto di incontro. Perché Icardi non è uno qualunque e l'estate dell'Inter non può dipendere dal futuro di un giocatore perennemente in bilico. Servirà a stretto giro di posta prendere posizione in maniera netta, decisa. Quindi fare retromarcia e reinserirlo al centro del progetto, riabilitandolo anche agli occhi dei tifosi. Oppure venderlo il prima possibile, anche a costo di perderci diversi milioni di euro, facendogli capire con un confronto schietto e sincero che l'avventura in nerazzurro è finita. E che restare vorrebbe dire restare fuori rosa.

Bianco o nero, prendere il prima possibile una decisione drastica all'alba di questo nuovo ciclo è fondamentale per tutti. Soprattutto per Antonio Conte.