Un Napoli attento, un Mertens meraviglioso (che ha raggiunto Hamsik): Barça sotto 1-0 al 45'

Una partita a scacchi, più che una partita di calcio. Un Napoli telecomandato da Gennaro Gattuso, che ha subito con intelligenza il predominio del Barcellona, s'è difeso con lucidità con un visibile 4-1-4-1 e ha colpito in occasione dell'unica sbavatura degli avversari. E' finito 1-0 il primo tempo di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League.

La frazione è stata sbloccata al 30esimo, in occasione della prima vera occasione della partita. Prima, un Barcellona che ha controllato stabilmente il possesso palla e un Napoli che, una volta recuperata la sfera, ha provato sistematicamente a venire fuori palla al piede, senza mai buttarla lunga e anche a costo di prendersi qualche rischio.

Il Barcellona s'è trovato di fronte a un muro, a una squadra molto attenta. E alla prima palla persa in modo pericoloso nella sua metà campo ha subito gol: errore di Umiti, recupero palla di Zielinski e pallone a Mertens, che con uno splendido tiro a giro di destro dal limite dell'area ha superato un incolpevole ter Stegen.

Gol bellissimo dell'attaccante belga, che con questa rete sale a quota 121 gol e raggiunge Hamsik nella classifica all-time dei marcatori del Napoli. Per i ragazzi di Gattuso primo tempo perfetto ma c'è ancora tutta una ripresa da giocare. Da vivere, da sudare, senza mai perdere la concentrazione.

