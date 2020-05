Un Nocerino 2.0. I gol di Rebic sono arrivati tutti con Ibrahimovic nelle vicinanze

Che l’arrivo invernale di Zlatan Ibrahimovic abbia giovato al Milan tutto è fuori discussione. Così come non è contestabile il fatto che lo svedese abbia permesso al compagno Ante Rebic di esplodere. In passato Nocerino e chissà quanti altri calciatori hanno beneficiato della presenza in campo di Ibra e oggi, numeri alla mano, il croato ha completamente capovolto l’inerzia del suo rendimento rossonero.

Tutti i gol di Rebic sono arrivati con Ibra - 7 le partite giocate da Rebic in contemporanea con Ibra. 8 quelle in cui lo svedese non ha condiviso il campo col croato. Ed i 6 gol in campionato dell’ex Eintracht, guarda caso, sono arrivati tutti con Ibrahimovic nelle vicinanze, con Udinese, Brescia, Inter, Torino e Fiorentina. Un dato inattaccabile, che vede inoltre Rebic molto più coinvolto nella manovra offensiva con più tiri, più dribbling e più azioni.

Tutti i parametri sono cresciuti - Se in fase di recupero i numeri sono sostanzialmente in equilibrio, del Rebic delle ultime gare è stato apprezzato anche i comportamento sulle azioni difensive e soprattutto sui passaggi, fatti e riusciti. Quindi i duelli: quelli aerei con Ibra al fianco sono stati inferiori nel numero, logico con la presenza di un totem come Ibra là davanti. Mentre gli altri duelli, sia offensivi che difensivi, sono cresciuti esponenzialmente tanto nei tentativi quanto nella riuscita.