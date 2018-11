Un nuovo Joao Mario: Spalletti prepara la cura Brozovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcelo Brozovic era all'angolo, fuori dal progetto. Adesso è rinato, nuovo, fondamentale e basilare. Il Mondiale è stato l'ultimo squillo ma l'ascesa è partita già prima. La scorsa stagione, con Luciano Spalletti che l'ha reinventato, responsabilizzato e reso giocatore decisivo negli schemi della Croazia e della sua Inter. Adesso è il turno di un altro desaparecido, alla ricerca della sua vera identità dal momento in cui ha messo il piede nell'universo nerazzurro. Joao Mario. "Professionista serio". Due parole dal tecnico di Certaldo che riassumono, però, la voglia matta del portoghese di tornare ai fasti dell'Europeo e, altrettanto, quelli dell'Inter di non depauperare un capitale tecnico ma pure economico. Cinquantasette minuti convincenti contro la Lazio, ora una nuova occasione perché la carriera non prenda curve ma prosegua ora su una retta. "Se noi abbiamo bisogno di un giocatore che non ha mai giocato, vedi Joao Mario, e questo ti fa vedere buone cose, conferma di essere un professionista". Eccola lì, la ricetta. Il fardello delle responsabilità all'improvviso, con un biglietto carico d'elogi. Dopo Brozovic, adesso Spalletti vuole rigenerare Joao Mario, a (ri)partire dalla gara contro il Genoa.